"Желаю каждому ублюдку из ВСУ, голосовавшему за Зеленского, быть в патрулировании с сепарами", - экс-советник министра обороны Бирюков

Об этом написал в Facebook экс-советник министра обороны Юрий Бирюков, передает Цензор.НЕТ.
"Зеленский на полном серьезе предложил рассмотреть идею совместного патрулирования, ага. Силами ВСУ, ОБСЕ и сепарами. Вместе весело шагать…
То есть, ни о каком разоружении уже и речь не идет.
То есть, ни о каком едином государстве Украина он уже не вспоминает.
Хочется пожелать каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого года проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами", - написал он.
Напомним, президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что украинская сторона согласна на совместное патрулирование границы с представителями ОБСЕ и ОРДЛО на период подготовки местных выборов на Донбассе.