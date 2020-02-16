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16.02.20 22:44

СБУ выявила растрату почти 600 тысяч гривен "Укрзализныци" на Кировоградщине

Служба безопасности Украины блокировала в Кировоградской области схему хищения государственных средств, выделенных на нужды структурных подразделений регионального филиала "Одесская железная дорога".

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По данным следствия, руководитель подрядного предприятия при заключении договора по техническому переоснащению здания Знаменского вагонного депо искусственно завысил стоимость расходных материалов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ. Для этого он внес недостоверные сведения в акты выполненных работ. При этом сумма соответствующих государственных расходов была согласована с должностными лицами структурных подразделений регионального филиала.

По предварительной информации, необоснованное завышение цен нанесло ущерб "Укрзализныце" на сумму почти 600 тысяч гривен.

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Правоохранители сообщили директору подрядного предприятия о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества в крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), главному инженеру службы вагонного хозяйства депо - по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.

Отмечается, что мероприятия проводились совместно с полицией под процессуальным руководством Знаменской местной прокуратуры Кировоградской области.

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