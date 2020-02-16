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16.02.20 23:04

Нет виктимизации, пафосной риторики, ищет решение, - российский соавтор "12 шагов" Кортунов похвалил Зеленского

Зеленский лучше Порошенко учитывает настроения в Европе, а "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" - не сговор.

Нет виктимизации, пафосной риторики, ищет решение, - российский соавтор "12 шагов" Кортунов похвалил Зеленского

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов считает, что выступление украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности будет положительно воспринято в Европе и США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Я много раз слушал выступления Порошенко. Мне кажется, что Зеленский нашел более правильный тон и он лучше учитывает те настроения, которые сегодня есть в Европе. Нет виктимизации, нет пафосной риторики, которая уже стала традиционной. Зеленский ищет решение, и в этом смысле, мне кажется, это будет восприниматься положительно и в Европе, и в США ", - сказал Кортунов на полях Мюнхенской конференции.

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Также он рассказал, что инициаторами документа "Двенадцать шагов по укреплению безопасности в Украине и во всем Евро-Атлантическом регионе" были Российский совет по международным делам, европейский аналитический центр European Leadership Network и американская организация Nuclear Threat Initiative, которая занимается вопросам предотвращения ядерной угрозы.

"Понятно, что этот документ нравится не всем, но мне кажется, неверно видеть в нем какие-то зловещие политические замыслы, как это определили в аппарате Порошенко - как мюнхенский сговор. Я хочу подчеркнуть, что политика - это искусство возможного, как говорил Бисмарк, и авторы этого документа исходили из того, что возможно сегодня", - отметил Кортунов.

По пункту этого документа относительно начала национального диалога об украинской идентичности, в том числе с Россией, он добавил, что это было бы полезным для Украины. "Украина является очень плюралистическим обществом и для нее такой диалог был бы полезен. Что касается участия других стран-соседей - это вопрос к украинскому руководству, насколько оно готово к такому диалогу", - сказал гендиректор РСМД.

Напомним, доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" был опубликован в пятницу, 14 февраля, на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.

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В нем не было упоминаний о нападении России на Украину. Вместо этого утверждалось, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагались шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму".

В этот же день документ удалили с сайта, а потом снова опубликовали.

В МИД Украины подчеркнули, что тезисы доклада не отражали официальную позицию Украины.

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