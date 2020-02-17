"Никогда не говори никогда", - в "Газпроме" ответили на заявление министра США Бруйетта о неспособности РФ достроить "Северный поток - 2"

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

В субботу глава американского энергетического ведомства заявил, что российская сторона не сможет своими силами завершить строительство газопровода "Северный поток - 2". Ему был задан вопрос относительно того, считает ли он, что Россия сможет обойти американские санкции, завершив строительство газопровода собственными силами. "Они не смогут", - приводит агентство Bloomberg слова главы Минэнерго США. "Им грозит очень длительная задержка, потому что у России нет соответствующих технологий", - полагает Бруйетт. "Если они разработают ее [технологию], мы посмотрим, что мы сможем сделать", - добавил он.

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"Никогда не говори никогда", - сказал на это ТАСС представитель "Газпрома".

Напомним, министр энергетики Соединенных Штатов Дэн Бруйетт считает, что в условиях санкций Россия не сможет справиться с завершением строительства газопровода "Северный поток-2", ведь у нее просто нет необходимых технологий.