"Сына, не сдавай папу... Мама вернется, мы ей покажем еще!": киевлянин на глазах у детей избивал жену, а в последней ссоре пырнул ее ножом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал киевский патрульный Дмитрий Крештофов.

По его словам, в семье – пятеро детей, самому младшему 6 лет.

Ребенок рассказал полицейским, что отца уже забирали в полицию за то, что он избивал мать.

"Смотрит на нас и говорит "не люблю полицейских". Пока скорая везла маму в больницу, мы забирали папу с ребенком в райотдел. Говорю малому, чтоб не пугался, мол, поехали покатаю тебя на машине. Сел, довольный, кататься, говорит, люблю, а полицейских все равно не люблю.

- А почему?

- Они уже забирали папу, когда он маму бил.

Тут папа вмешивается.

- Так, сына, не сдавай папу. И не женись. Все проблемы из-за баб. Ну, ниче. Мама вернется, мы ей покажем еще!" - написал полицейский.

По словам полицейского, это не первый случай в этой семье, в прошлый раз служба по делам несовершеннолетних уже ее проверяла, причин лишать родительских прав не нашли: "И вот самое фиговое, ведь, даю 99%, что мама таки вернется. Скажет, что сама упала на нож. Это не первый случай в этой семье, в прошлый раз служба по делам несовершеннолетних уже ее проверяла, причин лишать родительских прав не нашли. И вряд ли в этот раз что-то будет иначе. И вот, с@!*, формально все службы делают свою работу. А по факту, почти у каждого из нас за стенкой растет сосед, который не любит полицию, потому, что она забирает любимого папу, который бьёт любимую маму. Замкнутый круг...".

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Фото: Крештофов/Facebook