Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
17.02.20 08:48

Пассажирский автобус, маршрутка и грузовик столкнулись под Полтавой, пострадали пять человек, – полиция. ФОТО

Утром в воскресенье на автодороге "Киев-Харьков" на выезде из Полтавы произошло тройное ДТП, пострадали пять человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.

Предварительно известно, что произошло столкновение грузовика "Scania", микроавтобуса "Mercedes Sprinter", рейсом "Харьков - Познань" и пассажирского автобуса "Setra".

Двумя бригадами скорой в медицинские учреждения Полтавы для обследования доставили пятерых пассажиров "Mercedes": двух женщин (1950 и 1969 г.р.) и трех мужчин (1955, 1985 и 1986 г.р.). Все - жители Полтавской области.

Пассажирский автобус, маршрутка и грузовик столкнулись под Полтавой, пострадали пять человек, – полиция 01
Фото: сайт Нацполиции

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Днепре во время бегства от полиции автомобиль Audi сбил троих пешеходов: один человек погиб, двое, в том числе ребенок, госпитализированы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция работает над изучением обстоятельств ДТП.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100