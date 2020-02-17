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17.02.20 09:06

Ирландия заявила об активизации российских шпионов, их цель - найти уязвимости у трансатлантических кабелей, - The Times

Российские спецагенты погружаются на глубины у берегов Ирландии, чтобы найти уязвимые места у трансатлантических подводных кабелей.

шпионаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает The Times.

По данным издания, ирландские правоохранители считают, что шпионов направило Главное разведывательное управление РФ. Их задача – выявить слабые места кабелей, которые по дну Атлантики связывают Европу с Америкой, чтобы в случае конфликта совершить диверсию - и повредить их.

Также силовики Ирландии сообщают об активизации российской агентуры в порту Дублина. Они опасаются, что россияне могут использовать Ирландию как базу, поскольку ирландская контрразведка не развита на достаточном уровне.

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В декабре 2019-го Le Mode сообщали, что во Французских Альпах нашли базу шпионов России. Их подразделение отвечало за заказные убийства, акты саботажа и управление конспирированной системой обмена информацией в Европе.

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