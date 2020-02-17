Ирландия заявила об активизации российских шпионов, их цель - найти уязвимости у трансатлантических кабелей, - The Times

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает The Times.

По данным издания, ирландские правоохранители считают, что шпионов направило Главное разведывательное управление РФ. Их задача – выявить слабые места кабелей, которые по дну Атлантики связывают Европу с Америкой, чтобы в случае конфликта совершить диверсию - и повредить их.

Также силовики Ирландии сообщают об активизации российской агентуры в порту Дублина. Они опасаются, что россияне могут использовать Ирландию как базу, поскольку ирландская контрразведка не развита на достаточном уровне.

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В декабре 2019-го Le Mode сообщали, что во Французских Альпах нашли базу шпионов России. Их подразделение отвечало за заказные убийства, акты саботажа и управление конспирированной системой обмена информацией в Европе.