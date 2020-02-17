В Конституционном суде РФ назвали СССР незаконно созданным государством: Россия должна обладать статусом "непричастной к тоталитарным преступлениям"

Как информирует Цензор.НЕТ, об пишет "Коммерсант".

По его мнению, Россия должна обладать конституционным статусом государства, "непричастного к тоталитарным преступлениям".

Такие заявления содержатся в мнении судьи по одному из свежих решений КС РФ.

Арановский подчеркнул, что современное российское государство было создано не как преемник Советского Союза, а "вместо и против" него.

При этом судья уверен, что Россия должна возмещать вред, причиненный СССР, - но не как наследник государства-виновника, а "с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию".

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"Даже в условном юридическом смысле России незачем навлекать на свою государственную личность вину в советских репрессиях и замещать собою государство победоносного и павшего затем социализма, - говорит судья. - Это невозможно уже потому, что его вина в репрессиях и других непростительных злодеяниях, начиная со свержения законной власти Учредительного собрания, безмерна и в буквальном смысле невыносима".

По его мнению, Российская Федерация должна обладать конституционным статусом государства, "непричастного к тоталитарным преступлениям ни "лично", ни в правопреемстве".

"Идеализировать российскую государственность не обязательно, но и вязать ее правопреемством с тоталитарным режимом нет оснований",— заключает он, добавляя, что "…российское государство учреждено не в продолжение коммунистической власти, а в реконструкции суверенной государственности с ее возрождением на конституционных началах; оно воссоздано против тоталитарного режима и вместо него".

"Не нужно быть преемником и последователем, например, пиромана, чтобы тушить пожары и спасать погорельцев с их имуществом, - заключает судья КС. - Наследовать коммунизму тоже не обязательно, чтобы исправлять последствия тоталитарного зла".