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17.02.20 09:59

Завтра работа КПВВ "Марьинка" будет приостановлена, - штаб ОС

18 февраля работу КПВВ "Марьинка" будет приостановлена.

кпвв

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook. 

"К сведению граждан, завтра в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" будут проводиться мероприятия по обновлению системы электрических сетей. Поэтому по решению командующего объединенных сил 18 февраля будет временно прекращено осуществление пропускных операций в этом контрольном пункте. Это минимально необходимое время для проведения запланированных работ", - сказано в сообщении.

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Командование объединенных сил акцентирует внимание граждан на этой информации при планировании своих поездок.

Завтра работа КПВВ Марьинка будет приостановлена, - штаб ОС 01

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