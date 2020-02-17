Завтра работа КПВВ "Марьинка" будет приостановлена, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
"К сведению граждан, завтра в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" будут проводиться мероприятия по обновлению системы электрических сетей. Поэтому по решению командующего объединенных сил 18 февраля будет временно прекращено осуществление пропускных операций в этом контрольном пункте. Это минимально необходимое время для проведения запланированных работ", - сказано в сообщении.
Командование объединенных сил акцентирует внимание граждан на этой информации при планировании своих поездок.