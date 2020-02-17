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17.02.20 10:12

За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погибли 44 человека, на водных объектах - 16, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 10.02 по 16.02 во время пожаров погибли 44 человека, на водных объектах - 16.

пожар

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 204 чрезвычайных события. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 90 человек.

Ликвидированы 934 пожара, спасены на пожарах 33 человека и не допущено уничтожение огнем 443 зданий и 177 ед. техники. Во время пожаров погибли 44 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 276 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлен 81 выезд, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 267 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 16 человек.

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