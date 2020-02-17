Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
17.02.20 11:09

Полицейские обезвредили самодельное взрывное устройство, заложенное в урне у входа в торговый центр Харькова

В Харькове полицейские обезвредили взрывоопасный предмет.

полиция,нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Харьковской области.

По данным полиции, самодельное взрывное устройство было обнаружено в урне у входа в торговый центр по улице Академика Павлова.

Сообщение об этом поступило в полицию 17 февраля около 1:05.

На месте происшествия правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине разработают военный стандарт по противодействию самодельным взрывным устройствам, - Минобороны

Информация о событии зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Полицией принимаются меры для установления и задержания лица, причастного к преступлению.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100