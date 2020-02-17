Национальная платформа примирения стартует 19 февраля, - Сивохо. ВИДЕО

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Любой мирный процесс начинается с диалога. Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать. Уже многое сделано. Но еще больше работы предстоит", - говорится в сообщении.
"Наша задача - "наводить мосты". Меньше слов - больше дел", - добавил Сивохо.
В субботу, 15 февраля, выступая на 56-й Конференции по безопасности в Мюнхене, президент Владимир Зеленский рассказал о создании диалоговой платформы "Мир Донбассу".
По его словам, в рамках работы этой платформы жители оккупированных территорий и перемещенные лица будут привлечены к обсуждению своего будущего в составе единой Украины.