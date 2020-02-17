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17.02.20 11:54

В ближайшие 5-10 лет Украине нужны около $50 млрд инвестиций, - Милованов

Износ основных средств производства в Украине составляет в среднем 60%, тогда как у наших соседей - 35%, поэтому чтобы исправить эту ситуацию, Украине нужно привлечь в течение 5-10 лет около $50 млрд.

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Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На сегодня у нас основные средства производства в стране изношены на 60%, для того чтобы их дорастить до 50% или 45% (износа. - Ред.), Нам нужно около $50 млрд инвестиций в следующие 5-10 лет", - сказал Милованов.

Он отметил, что в соседних странах изношенность основных средств производства составляет около 35-38%.

"Единственная отрасль, где у нас уровень осовременивания производства соответствует уровню соседей, - это только агросфера", - отметил Милованов.

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