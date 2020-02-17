В Раде подготовили финальную версию закона о референдуме, - Стефанчук

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы (рабочая группа по законопроекту. - Ред), фактически вышли на финальную версию закона Украины о всеукраинском референдуме. Это первый законопроект из ряда законопроектов, касающихся народовластия", - сказал Стефанчук.

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Как ранее сообщил спикер ВР Д. Разумков, пакет законопроектов о народовластии касается общенационального, местных референдумов, так называемых реколов - это отзыв народного депутата, если он не выполняет свои функции, это народное вето. Первый из них - это законопроект о референдуме.