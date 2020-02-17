Конкретных дат встречи в "нормандском формате" нет, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока точного понимания нет", - сказал он.
По его словам, также нет ясности и по тому, в каком месяце может пройти встреча.
На уточняющий вопрос, состоится ли вообще такая встреча, пресс-секретарь ответил: "Она обсуждается".
"Для проведения такой встречи, как минимум, нужно перечитать парижские документы и попробовать осмыслить, было ли что-то сделано", - добавил Песков.
"В данном случае не должно быть места каким-то лишним оценкам, трактовкам. ... В данном случае идет речь о конкретных документах", - отметил он.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет информации о возможном переносе сроков саммита.