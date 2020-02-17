При обыске в офисе, в котором работают слепые, одесские полицейские изъяли оборудование на 1,5 млн грн, а решение суда о его возврате не выполняют, - пресс-секретарь компании Стаховская

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее в СМИ появилась видео запись, на которой должностные лица Главного управления Национальной полиции в Одесской области во время проведения обыска совершили кражу имущества предприятия.

Как удалось выяснить Цензор.НЕТ, полицейские киевского отделения Одессы осуществляли обыск в рамках уголовного производства №12019160480003828, которое было открыто на основании заявления в котором утверждается, что "Дес-групп" нарушило законодательство об интеллектуальной собственности: а именно права на пломбы для комплектации принадлежат фирме "Андреал". Как выяснилось впоследствии, патент соответствующего образца у предприятия, все-таки был.

"Так называемый "обыск" прошел без надлежащих документов: нам не предоставили на тот момент определения или постановления суда о праве на такие действия. Как мы выяснили позже, обыск проводили якобы в связи с тем, что у нас нет патента на производство. Но у нас есть патент и полный пакет документов, который требуется для производства. Когда мы заявили, что у нас есть официальные документы на нашу продукцию, то нас проигнорировали", - заявила Виолетта Стаховская, пресс-секретарь "Дес-групп".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Они не обидятся?" - "Мне тоже по##й": в Одессе полицейские во время обыска обокрали офис, в котором работают слепые. ВИДЕО

Правоохранителей, действительно, почему-то не остановило то, что у "Дес-групп" есть действующий патент на пломбы под номером UA 139344 U, выданный Министерством развития экономики 26 декабря 2019 г.

"Нас не выпускали из помещения, изъяли телефоны, что-то искали. Среди полицейских мы с удивлением заметили сотрудников конкурирующей компании ("Андреал". - Ред.), которые показывали полицейским, что нужно обязательно вывезти с нашего предприятия. В результате вывезли пресс-формы - основное оборудование, без которого невозможно производство - и коробки с готовой продукцией", - добавила Стаховская.

Вскоре после обыска Киевский районный суд Одессы обязал вернуть оборудование предприятию, однако решение суда до сих пор никто не выполнил. "Уже через двое суток после незаконного обыска и изъятия двух пресс-форм, мы получили решение Киевского райсуда Одессы, в котором полицейским было приказано немедленно вернуть нам оборудование. Но на решение суда полицейские, мягко говоря, не отреагировали - станки нам до сих пор никто не вернул", - пояснила Стаховская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР начало расследование по информации о воровстве полицейских во время обыска офиса, в котором работают слепые

Так, во время обыска полицейские изъяли оборудование на 1,5 миллиона гривен, прихватив в карманы и вещи сотрудников предприятия.

Как выяснилось впоследствии, на днях глава Нацполиции в Одесской области, Олег Бех, освободил от должности начальника Киевского отдела полиции Вадима Парфентьева, которого назначили совсем недавно - в июле прошлого года. Вместо него полицию Киевского района Одессы теперь будет возглавлять Вячеслав Барба.

Профессиональная судьба следователей остается неизвестной, а вот в ГБР открыли уголовное производство по части 2 ст. 185 УК Украины ( "кража").

Напомним, в сети Интернет появилось видео, на котором зафиксированы лица, во время обыска в помещении одного из одесских предприятий раскладывающие по карманам чужие вещи, комментируя свои действия нецензурными словами. В комментариях к видео в социальных сетях пишут, что эти трое - следователи, которые проводят обыск в коммерческой структуре, работающей с обществом слепых.