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17.02.20 12:15

"У нас очень много работы", - "слуга народа" Корниенко просит нардепов побыстрее рассматривать законопроект о рынке земли

Фракция "Слуга народа" призывает коллег по парламенту интенсивнее работать над законопроектом о рынке земли, чтобы быстрее его рассмотреть и перейти к другим вопросам.

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Об этом сказал во время Согласительного совета заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Пока мы находимся в середине рассмотрения законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Мы бы хотели обратиться от фракции "Слуга народа" к коллегам по парламенту и, в принципе, к нашим избирателям, с тем, чтобы мы все же искали возможности, оставаясь в пределах регламента, но как-то двигаться, возможно, немного интенсивнее, так как Верховная Рада это законодательный орган и у нас очень много работы", - сказал Корниенко.

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"Мы обращаемся к политической ответственности всех коллег по парламенту, возможно, к политической совести, чтобы мы нашли способ, как мы можем рассмотреть этот закон быстрее, чтобы мы дальше могли продвигаться по повестке дня", - добавил он.

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