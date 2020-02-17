IT-сектор, химическое производство, агросектор и фармацевтика - самые успешные в украинской экономике, - Милованов. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЭП", об этом он заявил во время презентации правительственной программы "Экономическая стратегия: рост через инвестиции".

"IT и агро - это два успешных сектора экономики, которые способны встроиться в глобальные экономические цепи. Эти сектора работают с мировыми клиентами, поставщиками, заказами. Оттуда приходит конкуренция, навыки и технологии", - подчеркнул Милованов.

В частности в Минэкономики среди факторов успеха IT-бизнеса выделяют "благоприятный режим налогообложения", а для агросектора подчеркивают "дешевую рабочую силу".

В ведомстве также отмечают, что и химпроизводство и фармацевтика пользуются стабильным спросом на внутреннем рынке.

Для химотрасли выделяют открытие новых и обновления старых производств, как фактор успешности, а для фармацевтики - переориентацию украинцев на отечественную фармопродукцию.

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