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17.02.20 12:57

В связи с годовщиной президентской кампании раздаются разные призывы в сторону военнослужащих. Предлагаем усилить ответственность за оскорбление воинов, - "слуга народа" Корниенко

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предлагает усилить ответственность за оскорбление военнослужащих.

александр,корниенко

Об этом он сказал во время Согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы хотели бы обратить внимание коллег и всех избирателей на то, что сейчас происходит годовщина президентской кампании и у нас сейчас опять какие-то всплески тех событий, которые были год назад и они связаны в первую очередь с определенным повышенным градусом обсуждений в социальных сетях. Даже возвращение к такой неприятной штуке, как язык ненависти. Раздаются призывы разные, в частности, оскорбления в сторону военнослужащих. И это делают люди, связанные с бывшим верховным главнокомандующим", - сказал Корниенко.

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Он отметил, что такие обиды являются неприемлемыми.

"У нас есть предложение усилить ответственность за оскорбления и клевету в сторону военнослужащих. Вынести это отдельным пунктом. Понятно, что эта ответственность и так есть, но в отношении военнослужащих, людей, которые защищают нашу землю и нас ежедневно. Никто не имеет права их оскорблять, не зависимо от статуса нынешнего или прошлого этого человека", - добавил нардеп.

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