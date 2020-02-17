Мировое сообщество должно усиливать санкции, а не стремиться возобновить сотрудничество с РФ, - заявление группы общественных деятелей и политиков о скандальных "12 шагах"

Об этом говорится в заявлении группы общественных деятелей и политиков, передает Цензор.НЕТ
"Красноречивым свидетельством того, что обнародование такого заявления на почтительной международной конференции было ошибочным решением, стало то, что организаторы были вынуждены удалять этот текст с официального сайта Мюнхенской конференции по безопасности. В то же время это событие не может остаться без внимания международного сообщества. Прежде всего, хотим выразить благодарность известным зарубежным экспертам, дипломатам и политикам, которые молниеносно отреагировали на появление этих "12 шагов" и обоснованно раскритиковали их, как такие, которые искажают реальность и вводят в заблуждение международное сообщество", - говорится в заявлении.
"Обсуждать выписанные в документе положения нет никакого смысла. Этот документ воспроизводит кремлевский подход к оценке "событий в Украине и вокруг Украины". Россия не признает вооруженной агрессии против Украины и оккупации части ее территории, зато кремлевская пропаганда распространяет миф о гражданской войне в Украине. Авторы "12 шагов" также открыто предложили воплотить в жизнь давние прихоти Москвы, направленные на "пересмотр национальной идентичности" Украины с вмешательством в этот процесс соседних государств; внедрение особого режима экономических отношений между Донбассом и Россией; ослабление международных санкций в отношении России, несмотря на продолжение вооруженной агрессии и оккупации украинских территорий", - отмечается в заявлении.
"Несмотря на настойчивые попытки российской пропаганды сформировать в общественном сознании вымышленную параллельную реальность, неопровержимым фактом остается то, что начиная с 20 февраля 2014 года, Россия ведет агрессивную войну против Украины, оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. Таким же фактом является и то, что Россия начала и продолжает скрытую войну против НАТО и ЕС, стремясь распространить хаос и дестабилизировать мировой порядок в сфере безопасности, с целью навязать ослабленным демократическим государствам собственную политическую волю. Считаем, что и само заявление о "12 шагах" является очередным примером такого разрушительного влияния Кремля на Западе, когда устанавливая непубличное сотрудничество с западными политиками, медиа и аналитическими центрами, злоупотребляя свободой слова, Москва насаждает выгодный для себя порядок дня", - добавили в заявлении.
"Необходимо отметить, что решение проблем в отношениях России с Украиной не требует сложных и причудливых сценариев. Просто Россия в соответствии с нормами международного права, должна прекратить вооруженную агрессию, восстановить нарушенный международный правопорядок, безоговорочно вывести все свои вооруженные формирования из Крыма, Донецкой и Луганской областей, а также способствовать установлению украинского контроля вдоль всей линии государственной границы. Такой пошаговый план, в частности, содержится в украинской доктрине безопасности и мира, принятой Стратегическим Советом Руха сопротивления капитуляции 31 октября 2019 г. Россия должна признать политическую и материальную ответственность за агрессию, оккупацию украинской территории и последствия, вызванные этими преступлениями. До того момента, пока Россия удерживает под своим общим контролем часть территории Украины, она обязана поддерживать жизнедеятельность на оккупированных ею территориях и обеспечивать там уважение к основополагающим правам и свободам человека. Для того, чтобы заставить агрессора быстрее восстановить международный правопорядок, мировое сообщество должно усиливать санкции, а не стремиться возобновить сотрудничество с государством, которое дерзко и грубо нарушает международное право. Только такой подход к решению этой проблемы обеспечит справедливый и устойчивый мир", - резюмируется в заявлении.
Далее приводим полный список подписантов данного заявления на языке оригинала:
- Володимир Василенко, Надзвичайний і Повноважний Посол України, доктор юридичних наук, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія"
- Йосиф Зісельс, віце-президент Конгресу національних громад України, учасник Ініціативної групи "Першого грудня", дисидент і політв'язень часів радянського режиму
- В'ячеслав Брюховецький, професор і почесний президент Національного університету "Києво-Могилянська академія", учасник Ініціативної групи "Першого грудня"
- Володимир Огризко, політик, дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр)
- Роман Безсмертний, політик, Надзвичайний і Повноважний Посол України, екс-представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську
- Данило Лубківський, дипломат, заступник міністра закордонних справ України (2014 р.).
- Сергій Квіт, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія", міністр освіти і науки України (2014-2016 рр.)
- Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", провідний експерт в сфері енергетики
- Михайло Басараб, політолог, кандидат політичних наук, член президії Громадської комісії з розслідування та попередження порушень прав людини в Україні
- Андрій Левус, керівник "Української стратегічної ініціативи", народний депутат України 8 скликання
- Сергій Висоцький, журналіст, народний депутат України 8 скликання
- Ігор Лапін, народний депутат України 8 скликання, ветеран російсько-української війни
- Андрій Юсов, директор ГО "Школа відповідальної політики"
- Мирослав Гай, офіцер резерву ЗСУ, ветеран російсько-української війни
- Мустафа Джемілєв, провідник кримськотатарського національного руху, правозахисник, учасник дисидентського руху, політичний в’язень, 1-й голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України
- Олексій Панич, філософ, перекладач, ведучий науковий співробітник НПО "Дух і Літера"
- Костянтин Сігов, філософ та громадський діяч, керівник Центру європейських гуманітарних досліджень НаУКМА
- Мирослав Маринович, проректор Українського католицького університету, учасник Ініціативної групи "Першого грудня" та "Несторівської групи", дисидент і політв’язень часів радянського режиму
- Микола Рябчук, почесний президент Українського ПЕН-клубу
- Вахтанг Кебуладзе, доктор філософських наук, професор кафедри теоретичної і практичної філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, публіцист, перекладач
- Євген Захаров, учасник Ініціативної групи "Першого грудня", керівник Харківської правозахисної групи
- Олександра Гнатюк, учасник Ініціативної групи "Першого грудня"
- Ганна Гопко, голова комітету у закордонних справах Верховної Ради України 8 скликання
- Володимир Єрмоленко, філософ, письменник, директор з аналітики ГО "Інтерньюз-Україна", старший викладач НаУКМА, член Ініціативної групи "Першого грудня"
- Микола Княжицький, народний депутат України
- Ахтем Чийгоз, член Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України
- Ігор Козловський, релігієзнавець, президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків, учасник Ініціативної групи "Першого грудня", в’язень сумління
- Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ
- Ярослав Яцків, академік НАН України, Голова Українського міжнародного комітету з питань науки і культури при НАН України, член Ініціативної групи "Першого грудня"
- Катерина Смаглій, випускниця програми "Лідери наступного покоління" Інституту Маккейна
- Борис Захаров, Голова управи Гуманітарної студії "Хвиля"
- Олександр Скіпальський, генерал-лейтенант, Почесний голова Волинського Братства
- Андрій Юраш, релігієзнавець, директор Департаменту у справах релігій та національностей МКМС
- Юрій Щербак, письменник, Надзвичайний і Повноважний посол України
- Остап Єднак, кандидат наук з соціальних комунікацій
- Оксана Юринець, голова делегації Верховної Ради України в ПА НАТО 8 скликання
- Леонід Фінберг, директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства НаУКМА, головний редактор видавництва "Дух і Літера"
- Іван Васюник, голова Наглядової ради розвитку проекту Меморіалу пам’яті жертв Голодомору, віце-прем’єр міністр з гуманітарних питань (2007-2020рр.)
- Карл Волох, бізнесмен, блогер
- Анатолій Рачок, генеральний директор Центру Разумкова
- Юрій Якименко, заступник генерального директора – Директор політико-правових програм Центру Разумкова
- Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова
- Михайло Пашков, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова
- Микола Сунгуровський, директор військових програм Центру Разумкова
- Петро Стецюк, науковий консультант Центру Разумкова з правових питань, суддя Конституційного Суду України у відставці Віктор Замятін, Провідний експерт політико-правових програм Центру Разумкова
- Віктор Замятін, провідний експерт політико-правових програм Центру Разумкова
- Олексій Розумний, експерт політико-правових програм Центру Разумкова
- Максим Білявський, провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова
- Світлана Чекунова, провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова
- Тарас Стецьків, народний депутат України багатьох скликань, співініціатор "Зарваницької ініціативи"
- Андрій Кокотюха, сценарист, журналіст, письменник
- Олег Медуниця, народний депутат України трьох скликань
- Андрій Денисенко, народний депутат України 8 скликання
- Олеся Яхно, політолог, кандидат політичних наук
- Дмитро Крапивенко, головний редактор журналу "Український тиждень"
- Дмитро Лиховій, журналіст головний редактор Інтернет-видання "Новинарня"
- Євген Магда, доцент НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського, директор Інституту світової політики
- Віктор Таран, політичний експерт
- Сергій Герасимчук, заступник Голови правління Ради зовнішньої політики "Українська призма"
- Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва
- Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова
- Марія Золкіна, політичний аналітик
- Олена Снігир, кандидат політичних наук
- Олег Березюк, голова "Українського юридичного товариства"
- Наталя Беліцер, експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика
- Нестор Воля, суспільно-політичний блогер
- Рух опору капітуляції
- Мережа захисту національних інтересів "АНТС"
- Громадянська Платформа Нова Країна
Напомним, доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" был опубликован в пятницу, 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности. В нем не было упоминаний о нападении России на Украину. Вместо этого утверждалось, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагались шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму". В МИД Украины подчеркнули, что тезисы доклада не отражали официальную позицию Украины.