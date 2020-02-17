Руководство Рады должно жестко отреагировать на предложение "ОПЗЖ" отправить делегацию на парад 9 мая в Москву, - "ЕС"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила народный депутат, председатель комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она назвала возмутительным предложение представителя фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" по формированию делегации от Украины, которая примет участие в параде по случаю 75 годовщины победы над нацистами в День победы 9 мая в Москве.

Председатель комитета отметила, что на эти заявления отреагировала только сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко и представители фракции "Голос".

"Мне бы хотелось, чтобы была жесткая и непримиримая реакция на это руководства парламента", - отметила она.

Однако, по ее словам, никаких комментариев со стороны фракции "Слуга народа" и руководства Верховной Рады так и не прозвучало.

В "Европейской солидарности" заявили, что такая инициатива от пятой колонны вполне прогнозируема и ожидаема.

"Реваншисты все выше поднимают голову, а власть смотрит на это сквозь пальцы. Антиукраинская выходка Рабиновича, его зажигательная пророссийская речь на согласительном совете не встретила никакой реакции руководства парламента, которое в других случаях охотно комментирует выступления депутатов от демократической оппозиции. Считаем, что уже настал тот момент, когда президент Владимир Зеленский должен четко публично заявить, допускает ли он свое участие в так называемом "параде победы" в Москве 9 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Во фракции отмечают, что президент Зеленский и его политическая сила должны сообщить обществу, "собирается ли он ехать на парад в Москве и присоединиться к делегации реваншистов из ОПЗЖ".

"Ведь сегодня в парламенте руководство "Слуг народа" снисходительно улыбалось во время антиукраинского провокационного выступления Рабиновича. Не хочется верить, что для "слуг народа", народа, который истекает кровью в борьбе с Россией, неприемлемость участия Украины в путинском победобесии, не является очевидным и останется без их публичной реакции", - подытожили в "Евросолидарности".

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