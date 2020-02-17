У Украины есть все технические возможности для расшифровки черных ящиков сбитого Ираном самолета Boeing, - Данилов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Во время встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в Тегеране Данилов акцентировал на первоочередной необходимости исследования черных ящиков, подчеркнув, что Украина имеет для этого все технические и научные возможности. Стороны согласились с необходимостью максимально избегать политизации вопроса технического расследования и договорились о необходимости интенсификации взаимодействия экспертов и специалистов.

Данилов подчеркнул, что ключевой целью для Украины является всестороннее и полное расследование всех обстоятельств катастрофы и обеспечение выполнения международно-правовых норм.

Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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