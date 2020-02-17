В будущем можно будет говорить о сдаче в концессию украинских больниц и университетов, - Милованов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"По концессии я отметил, что у нас есть пакеты портов, аэропортов и вокзалов. В будущем, я думаю, возможно говорить и о больницах, и об университетах", - сказал министр.
По его словам, это зависит от конкретных условий и от конкретной стратегической задачи.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины в ближайшее время планирует отдать в концессию четыре аэропорта, восемь железнодорожных вокзалов и несколько автомобильных дорог.