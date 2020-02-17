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17.02.20 14:04

В будущем можно будет говорить о сдаче в концессию украинских больниц и университетов, - Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов допускает, что в будущем Украина может сдавать в концессию не только объекты транспортной инфраструктуры, но и социальные объекты, среди которых больницы и университеты.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"По концессии я отметил, что у нас есть пакеты портов, аэропортов и вокзалов. В будущем, я думаю, возможно говорить и о больницах, и об университетах", - сказал министр.

По его словам, это зависит от конкретных условий и от конкретной стратегической задачи.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины в ближайшее время планирует отдать в концессию четыре аэропорта, восемь железнодорожных вокзалов и несколько автомобильных дорог.

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