Нового спецпредставителя США по Донбассу не будет, - Хербст

Об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст в эфире Радио НВ, информирует Цензор.НЕТ.

"Насколько я знаю, (Белый дом. - Ред.) решил не искать замену (Волкеру. - Ред.), не будет нового чрезвычайного посла именно для этого дела - не по Украине, а по вопросам Донбасса", - сообщил дипломат.

По его словам, в настоящее время в вопросах Украины Госдеп представляют и.о. помощника госсекретаря США по отношениям с Европой и Евразией Филип Рикер, а также его заместитель Джордж Кент.

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Курт Волкер подал в отставку с должности спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины 28 сентября. 3 октября он дал в Конгрессе США показания по делу об импичменте президента Дональда Трампа. По данным Associated Press, его выступление в Конгрессе продолжалось почти 10 часов.