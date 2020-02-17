Налоговики оштрафовали два предприятия более чем на 183 млн грн за производство спирта без лицензии

По этим и другим установленным фактам нарушений налоговики насчитали предприятиям 183,1 млн грн штрафных санкций. Об этом сообщает Государственная налоговая служба, пишет УНН.

"Налоговая продолжает эффективно и результативно противодействовать правонарушениям в сфере производства и обращения спиртосодержащей продукции. Те, кто окажутся причастными к указанным действиям, обязательно будут нести ответственность перед законом. И никаких исключений, уверяю, налоговая не будет делать", - заявил глава налоговой Сергей Верланов.

В налоговой службе подчеркнули, что и дальше активно будут проверять предприятия, осуществляющие производство и реализацию спиртосодержащей продукции, с целью привести их деятельность в соответствие с действующим законодательством.

На прошлой неделе в Киеве налоговики накрыли целый арсенал контрафактной водки.

Также добавим, что налоговая запустила пилотный проект "Перечень транспортных средств, которые перемещают горючее или спирт". Электронный сервис позволяет оперативно проверить, легально ли осуществляется перевозка топлива или спирта.