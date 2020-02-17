Срок принятия Ираном решений, необходимых для продвижения в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ, истекает, - Пристайко

"Международные договора требуют от иранской стороны в короткий срок, без задержки, как сказано в Чикагской конвенции... Мы, все пять стран (граждане которых погибли в катастрофе. - Ред.), считаем, что срок истекает. После этого страна, у которой нет достаточных технических возможностей, имеет право обратиться к стране, у которой есть такие возможности", - сказал он журналистам на брифинге в аэропорту "Борисполь" в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Пристайко указал, что та же Франция обладает достаточными техническими, программными возможностями считывать чрезвычайно важную информацию с бортовых самописцев, тем более что они повреждены, и соответствующие специалисты в таких ситуациях есть только в нескольких странах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Украины есть все технические возможности для расшифровки черных ящиков сбитого Ираном самолета Boeing, - Данилов

При этом глава МИД констатировал достаточный уровень взаимодействия с иранской стороной и надеется, что ситуация с расследованием трагедии не дойдет до необходимости прибегать к более радикальным мерам. "Не надо забывать, что большинство пассажиров на этом рейсе были иранцы, и эта нация также скорбит о каждой потерянной жизни. Они понесли наибольшее количество жертв по этой катастрофе", - добавил он.

Пристайко также напомнил, что по вопросу компенсации Украина будет вести переговоры от имени пяти стран, граждане которых погибли в катастрофе. "И то, о чем договорится Украина, будет выплачено гражданам всех пять стран, включая, кстати, Иран. Это была наша принципиальная позиция. Мы будем защищать права наших людей, в первую очередь, но также и тех, кто был с ними на одном рейсе", - подчеркнул он.

Глава МИД Украины отметил, что сумма компенсаций, о которой говорилось ранее, это была стандартная, записанная в документах цифра, которая не имеет отношения к тому, о чем сейчас договариваются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Непокаране зло множиться": у посольства Ирана почтили память жертв крушения Боинга МАУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Не забудьте, что мы говорим о нескольких выплатах. В первую очередь, это наше украинское правительство, которое выделило не компенсацию, а помощь семьям. Второе – мы говорили с руководителем МАУ, ведется работа со страховой компанией, которая должна выплатить, есть известные стандартные схемы, как это происходит. И третий этап – это работа с иранской властью по выплате компенсаций, как семьям погибших, так и нашей компании за уничтоженный самолет", - рассказал он.

Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.