Продавая земельные паи, их владельцы потеряют субсидию, - депутат Кулинич

В случае возможного принятия законопроекта об обороте земель, при действующий системе начисления субсидий, владельцы паев, которые решат их продать и получат соответствующий доход, потеряют право на получение субсидий. Об этом во время согласительного совета парламента заявил в понедельник председатель депутатской группы "Довира" Олег Кулинич, передает УНИАН.

"У людей есть огромные опасения относительно потери субсидии в случае, если владелец пая решит его продать. Вполне очевидно, что при действующей системе начисления субсидий люди ее потеряют. И как это можно объяснить пенсионеру, который получает пенсию около 2000 гривен в месяц?", - отметил депутат.





По словам Олега Кулинича, если владелец пая решит его продать и рассчитывает за эти деньги каким-то образом существенно улучшить свою жизнь, то по факту все эти средства могут пойти на оплату коммуналки. "Этот вопрос надо урегулировать и доход от продажи земли не должен браться в расчет при начислении субсидий", - подчеркнул председатель депутатской группы "Довира". По его мнению, решение этой проблемы обязательно надо закрепить на законодательном уровне. Кулинич также акцентировал внимание на том, что государственная поддержка аграриев, особенно - в контексте возможного введения оборота сельхозземель - должна быть системной и долгосрочной, а не определяться на каждый отдельно взятый год. "Эта норма должна быть закреплена на законодательном уровне как минимум на 5 лет. Мы с коллегами по группе "Довира" такой законопроект зарегистрировали", - добавил Кулинич.

Напомним, что депутатская группа "Довира" зарегистрировала законопроект №2825 "О внесении изменения в раздел VI "Заключительные и переходные положения "Бюджетного кодекса Украины" относительно бюджетной поддержки АПК". Им предлагается установить долгосрочный период предоставления бюджетной поддержки сельхозтоваропроизводителям, а также определить ее размер - не менее 1% выпуска продукции в сельском хозяйстве.





