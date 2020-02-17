Воинское приветствие "Слава Украине!" - "Героям слава!" закрепят отдельным приказом, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В связи с принятием Верховной Радой Украины Закона Украины "О признании утратившим силу Закона Украины "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины", Министерство обороны Украины дает разъяснения по поводу ряда важных вопросов. Среди них абсолютно неверное толкование об отмене в украинской армии воинского приветствия "Слава Украине!" - "Героям слава!" - говорится в сообщении.

Как только эта отмена вступит в силу, Министерство обороны издаст приказ, которым будут определены:

- строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием;

- строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;

- порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра;

- место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения;

- обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

В соответствующем приказе будут сохранены определенные в настоящее время требования по выполнению воинского приветствия, а именно приветствия "Слава Украине!" и ответа на него "Героям слава!".

Напомним, 5 февраля Верховная Рада признала утратившим силу закон "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины".

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