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17.02.20 14:53

В Северодонецке подрались помощник нардепа и депутат местного совета, оба получил телесные повреждения, - полиция

В г. Северодонецк полиция начала расследование потасовки, произошедшей между мужчинами возле Северодонецкого городского совета.

В Северодонецке подрались помощник нардепа и депутат местного совета, оба получил телесные повреждения, - полиция

Как инормирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области в Facebook.

В воскресенье перед зданием Северодонецкого городского совета произошла потасовка между помощником депутата Верховной Рады и депутатом местного совета, в ходе которой телесные повреждения получили оба участника происшествия.

Видео этого события были выложены в социальных сетях.

Отмечается, что после потасовки оба мужчины обратились в полицию с заявлениями о причинении телесных повреждений.

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По обоим сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".

В рамках открытых уголовных производств проводятся следственные действия.

В Северодонецке подрались помощник нардепа и депутат местного совета, оба получил телесные повреждения, - полиция 01

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