В Северодонецке подрались помощник нардепа и депутат местного совета, оба получил телесные повреждения, - полиция

Как инормирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области в Facebook.
В воскресенье перед зданием Северодонецкого городского совета произошла потасовка между помощником депутата Верховной Рады и депутатом местного совета, в ходе которой телесные повреждения получили оба участника происшествия.
Видео этого события были выложены в социальных сетях.
Отмечается, что после потасовки оба мужчины обратились в полицию с заявлениями о причинении телесных повреждений.
По обоим сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".
В рамках открытых уголовных производств проводятся следственные действия.