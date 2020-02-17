Ночь на 15 февраля в Киеве стала самой теплой за последние 140 лет, - Центральная геофизическая обсерватория

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского, передает Цензор.НЕТ.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений. Столбик термометра не опустился ночью ниже +2,3°С, что на 1,4° С теплее чем в 1950 году", - указывается в сообщении.

Отмечается, что ночь на 17 февраля также оказалась самой теплой. Столбик термометра не опустился ниже +1,8°С, что на 0,1°С выше, чем в 1974 году.

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