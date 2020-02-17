Эвакуируемые из Ухани иностранцы будут 14 дней находиться на обсервации в Украине, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

"В настоящее время речь идет о 49 гражданах Украины и 25 гражданах из разных стран", - сказал он.

"Пока не могу сказать, где они будут находиться. Место определено, но я пока не могу этого сказать", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что во время эвакуации украинцев из Ухани в самолет возьмут и граждан Аргентины.

Позже Аргентина поблагодарила Украину за помощь в эвакуации своих граждан из Ухани.

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