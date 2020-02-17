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17.02.20 15:50

Мэра Светлодарска Брехунца отправили под домашний арест, его подозревают в сепаратизме

По версии следствия, Анатолий Брехунец в мае 2014 года предоставил читальные залы местной библиотеки для проведения незаконного "референдума" о "суверенности ДНР".

Мэра Светлодарска Брехунца отправили под домашний арест, его подозревают в сепаратизме

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Решение отправить Брехунца под домашний арест принял Краматорский городской суд.

"Напомним, в мае 2014 Светлодарский городской глава внес в повестку дня сессии и в дальнейшем положительно проголосовал по вопросу о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенности "ДНР"", — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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Брехунца подозревают в в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

Если его вина будет доказана, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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