Скалецкая в пятницу расскажет в Раде о ситуации с коронавирусом

Об этом председатель ВР Дмитрий Разумков сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, "планируется 10 минут на доклад и 20 минут для вопросов и ответов народных депутатов Украины".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, по состоянию на 17 февраля в мире зарегистрировано 71 тыс. 710 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1 тыс. 775 - летальные, выздоровели уже 11 тыс. 175 человек.

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