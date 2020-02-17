Неизвестные пытались взорвать офис "100% жизнь" и оставили записку для члена организации, "слуги народа" Лады Булах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные полиции и заявление организации.

"Впервые в Украине на предложения усовершенствовать права человека общественная организация получила угрозу, которую можно оценить как террористическое действие. Сегодня ночью неизвестные совершили попытку подрыва офиса крупнейшей пациентской организации "100% жизнь". Была оставлена надпись, которая, по нашим оценкам, адресована народному депутату Украины, члену нашей организации", - сообщила организация в Facebook.

Директор по коммуникациям "100% жизнь" Максим Ровинский рассказал в комментарии Цензор.НЕТ, что у офиса организации есть следы от взрыва и повреждения на раме от, вероятно, камней. Кроме того, неизвестные оставили на офисе забора плакат с надписью "Госпожа Ладо, спасибо за законопроект".

"Речь идет о законопроекте №2684, который расширяет права подростков на получение медицинской помощи. На прошлой неделе было несколько фейковых искажений по этому законопроекту, что он якобы позволит 14-летним подросткам менять пол, но это манипуляция. Он расширяет права подростков, которые смогут выбирать семейного врача, пройти тест на ВИЧ и др. Этот законопроект, несмотря на то, что был отправлен на доработку, сейчас стал информационным пузырем, который надули несколько СМИ, в том числе и уважаемые", - сказал Ровинский.

Как рассказала Цензор.НЕТ представительница полиции Подольского района Киева Анна Страшко, об инциденте стало известно около 10 утра.

"В полицию поступило сообщение о том, что администратор медицинского центра на улице Межигорской обнаружила повреждения дверей. На месте происшествия работала взрыво-техническая служба и следственная оперативная группа Подольского управления полиции. Правоохранители провели все необходимые первоочередные следственные действия, был назначен ряд соответствующих экспертиз. Сейчас устанавливаются лица, причастные к данному преступлению", - рассказала пресс-секретарь.

По данному факту начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страховая медицина может заработать в Украине с 2023 года, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО