Экс-член правления "1+1 медиа" Павелецкая возглавила коммуникационный офис Кабмина

Эту информацию "Детектор медиа" подтвердила лично Светлана Павелецкая, передает Цензор.НЕТ.

"После работы в медиа это достойный вызов и высокий уровень необходимого стресса. Для меня большая удача и ответственность быть частью команды, которая работает ради позитивных изменений в стране. Как мы говорили на плюсах: "Нашу работу видят все", - прокомментировала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Планов "закрутить" журналистов у меня нет, но фейки - это совсем другой вопрос, - Зеленский

Напомним, Светлана Павелецкая работала в "1+1 медиа" с 2011 по 2020 год. Сначала, с декабря 2011 года, она возглавляла пиар-департамент "1+1 медиа" . С августа 2018 г. она возглавила департамент маркетинговых коммуникаций "1+1" , который объединил функции PR и маркетинга группы. В августе 2019 г. Светлана Павелецкая стала членом правления "1+1 медиа" - нового органа управления холдингом. Но 17 января 2020 г. покинула медиагруппу, которая решила снова разделить функции маркетинга и корпоративных коммуникаций. До прихода в "1+1 медиа" Светлана Павелецкая отвечала за корпоративные коммуникации активов, входящих в службу продаж компании "Метинвест". А до этого возглавляла пиар-агентство Pillar Hill & Knowlton. В 2016 году Светлана Павелецкая вместе с гендиректором "1+1 медиа" Александром Ткаченко и гендиректором УНИАН Артемом Ковалевым стала соучредителем книжного издательства "Книголав" , которое работает до сих пор.