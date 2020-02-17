Гончарук о доступных кредитах для бизнеса: выдано 27,1 млн за две недели, 2500 заявок в работе

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы правительства, в работе еще 2500 заявок.

"На данный момент еще 11 коммерческих банков привлекаются к программе, поэтому ожидаем существенный рост количества выданных кредитов", - сказал Гончарук.

Премьер также заявил, что для предпринимателей, не имеющих залога, правительство разработало отдельный механизм - кредитные гарантии.

"То есть банк заменяет залог специальным финансовым инструментом. Завершаем все юридические процедуры, чтобы банки смогли безотлагательно наладить эту работу", - пояснил он.

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Кроме того, продолжил Гончарук, Кабмин на этой неделе начнет всеукраинский обучающий тур для предпринимателей, которые захотят пройти комплексное бесплатное обучение по повышению своих бизнес-компетенций.

"Ни один украинец не должен получить отказ только из-за низкого уровня подготовки. Эта программа - прежде всего, о поддержке. Правительство предоставит ее каждому, кто только начинает свой предпринимательский путь к успеху", - написал премьер.

Напомним, 3 февраля премьер-министр Алексей Гончарук дал старт кредитной программе "5-7-9%".