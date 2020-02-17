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17.02.20 16:41

"Можем его отправить в один конец", - "слуга народа" Безгин о предложении Рабиновича отправить делегацию на парад 9 мая в Москву

Нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин назвал пренебрежением к Украине и ее воинам предложение нардепа из фракции "ОПЗЖ" Вадима Рабиновича сформировать делегацию Верховной Рады для участия в параде в Москве 9 мая.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Комментарий будет коротким и это моя персональная позиция: можем его отправить в один конец в Москву", - заявил Безгин.

Он подчеркнул, что пока в стране идёт война, подобные действия - пренебрежение к Украине и ее военными, которые гибнут на Донбассе.

"Пока в стране идет война и есть оккупированные РФ наши территории, даже говорить о каких-то посещениях чего-то - это пренебрежение к Украине и к нашим воинам, которые погибают почти каждый день. Поэтому при желании пусть едет один со своими коллегами по фракции, а дальше пусть СБУ делает выводы", - добавил нардеп.

Напомним, ранеесопредседатель фракции "ОПЗЖ" Вадим Рабинович предложил сформировать делегацию Верховной Рады для участия в параде 9 мая в Москве.

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