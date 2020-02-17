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17.02.20 16:59

Есть тенденция к уменьшению количества случаев заболевания коронавирусом, - Минздрав

В течение последних четырех дней наблюдается тенденция к уменьшению количества случаев заболевания, вызванного "китайским" коронавирусом.

коронавирус

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На протяжении последних четырех дней каждый день наблюдается тенденция к уменьшению количества случаев (COVID-19), которые регистрируются в день. За период с 1 января 2020 по сегодня есть 1775 летальных случаев, есть также данные из КНР, что более 11 тыс. человек ... выздоровели после острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом", - сказал Ляшко.

Он отметил, что смертность от COVID-19 составляет 3%.

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