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17.02.20 17:51

Эвакуированных из Китая украинцев возьмет под круглосуточную охрану Нацгвардия и полиция

Место карантина украинцев, эвакуированных из Китая, будут круглосуточно охранять сотрудники Национальной гвардии и Национальной полиции.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Отмечается, что после приземления самолет сразу отправят на санитарную стоянку, а таможенные процедуры будут осуществляться в костюмах биозащиты. Пассажиров и членов экипажа под охраной отдельным транспортом на 14 дней перевезут в специальную зону карантина.

"Медики, которые сопровождали рейс, продолжат свою работу и обеспечат медико-санитарное наблюдение в обсервации. Место также будет под круглосуточной защитой работников Национальной гвардии и Нацполиции", - отметили в Минздраве.

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