Эвакуированных из Китая украинцев возьмет под круглосуточную охрану Нацгвардия и полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Отмечается, что после приземления самолет сразу отправят на санитарную стоянку, а таможенные процедуры будут осуществляться в костюмах биозащиты. Пассажиров и членов экипажа под охраной отдельным транспортом на 14 дней перевезут в специальную зону карантина.
"Медики, которые сопровождали рейс, продолжат свою работу и обеспечат медико-санитарное наблюдение в обсервации. Место также будет под круглосуточной защитой работников Национальной гвардии и Нацполиции", - отметили в Минздраве.