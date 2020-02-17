РФ не предоставила официальную информацию о задержании украинских рыбаков в Азовском море, - Денисова

Об этом заявила в Facebook уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"4 февраля 2020 года решением "Киевского районного суда" был незаконно арестован крымский татарин Нариман Межмединов. Об этом задержании стало известно лишь сегодня из сообщения "пресс-службы управления ФСБ по Крыму и г. Севастополю".

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15 февраля 2020 года "пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации" задержало в Азовском море судно с гражданами Украины на борту. Официальные сообщения о подтверждении личных данных и процессуального статуса также отсутствуют", - отметила она.

Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой "с требованием предоставить официальные данные о задержанных гражданах Украины, в частности их полные анкетные данные, основания задержания и процессуальный статус, а также проверить соблюдение прав задержанных граждан Украины на надлежащее содержание, справедливый суд и защиту".

"Призываю представителей международных правозащитных организаций держать на контроле ситуацию с очередными фактами задержания страной-агрессором граждан Украины и не допустить нарушения их основных прав и свобод", - подчеркнула омбудсмен.

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Напомним, 15 февраля ФСБ РФ заявила о задержании украинского судна якобы за незаконный вылов рыбы.

Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом собственника захваченного судна. На нем мужчина признается, что незаконно добывал камбалу.

Прокуратура Автономной республики Крым начала производство по факту незаконного задержания "сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму" украинского судна с четырьмя людьми на борту.