Четыре человека отказались от статуса потерпевшего по "делам Майдана", - следователь ГБР Черноблавский

Об этом на брифинге сообщил следователь Государственного бюро расследований Александр Черноблавский, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, еще в 2018 году в Генпрокуратуру начали поступать заявления от потерпевших с отказом от статуса.
Он отметил, что на сегодняшний день уже четыре человека отказались от статуса потерпевшего. Следователь привел пример: "Мы знаем, что 18 февраля 2014 года человека забрали в реанимацию, а он не считает себя потерпевшим".
Напомним, в ноябре 2019 года в Государственном бюро расследований создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах.
2 января 2020 года руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который ранее занимал должность заместителя директора ГБР.
11 января 32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины были согласованы к переводу на должности в Государственном бюро расследований. Таким образом формирование специального следственного подразделения по "делам Майдана" завершилось.