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17.02.20 18:39

Мэр Днепра Филатов и руководитель "Южмаша" Войт обратились в парламент с просьбой выделить предприятию 210 млн грн

Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова - предприятие, известное в области ракетостроения во многих странах. Завод принадлежит государству и имеет стратегическое значение для его экономики и безопасности. "Южмаш" также является одним из бюджетообразующих предприятий Днепра и сейчас имеет долги перед местным бюджетом. Это - деньги, которые город должен вкладывать в больницы, школы, детсады и другие социальные программы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание Днепр час.

В прошлом году предприятие уже обращалось к правительству с проектом изменений в Госбюджет-2019, однако инициативу сняли с рассмотрения. Зато на предприятии начались задержки в производстве, а недостаточность собственных средств привела к росту долгов по зарплатам для почти 5 тыс. сотрудников. Чтобы преодолеть кризисную ситуацию и избежать массовых увольнений, на производстве были вынуждены сократить продолжительность рабочей недели.

Ситуация, которая сейчас сложилась на "Южмаше", угрожает выполнению заказов предприятия. Так, в этом году здесь должны начать масштабное производство узлов и комплектующих ракетной техники для компании "Noosphere", которая заключила с заводом ряд контрактов для американского заказчика - компании "Firefly".

"С целью реализации национальных интересов государства, для развития ведущего и уникального для Украины предприятия, обращаемся к Вам с просьбой поддержать законодательную инициативу предприятия и способствовать безотлагательному рассмотрению и принятию Верховной Радой Украины Закона Украины" О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020" по увеличению уставного фонда ГП "ПО ЮМЗ им. А. М. Макарова" на 210 млн грн", - говорится в совместном письме, которое мэр Днепра Борис Филатов и генеральный директор "Южмаша" Сергей Войт направили председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Мэр Днепра Филатов и руководитель Южмаша Войт обратились в парламент с просьбой выделить предприятию 210 млн грн 01
Мэр Днепра Филатов и руководитель Южмаша Войт обратились в парламент с просьбой выделить предприятию 210 млн грн 02
Мэр Днепра Филатов и руководитель Южмаша Войт обратились в парламент с просьбой выделить предприятию 210 млн грн 03

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