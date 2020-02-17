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17.02.20 18:59

Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту задержания ФСБ РФ крымского татарина Межмединова

Прокуратура АР Крым начала уголовное производство из-за задержания и ареста жителя Черноморского района по подозрению в участии в "крымскотатарском батальоне" имени Номана Челебиджихана.

Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту задержания ФСБ РФ крымского татарина Межмединова

"Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК Украины по факту незаконного лишения свободы гражданина Украины на территории временно оккупированного полуострова", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ведомства.

Уточняется, что досудебное расследование ведет управление Нацполиции в АР Крым и Севастополе.

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Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту задержания ФСБ РФ крымского татарина Межмединова 01

Отметим, что по информации Крымской солидарности, арестован Нариман Межмединов.

"4 февраля 2020 года решением Киевского районного суда в лице судьи Диденко Д.А. был арестован житель Черноморского района Межмединов Нариман. Органами предварительного расследования мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2.ст.208 УК РФ", - сообщили правозащитники.

Межмединова задержали 3 февраля 2020 года. 4 февраля 2020 года следователь обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Теперь 55-летнему крымскому татарину грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Дата следующего судебного заседания пока неизвестна.

По версии следствия, вина пожилого крымского татарина заключается в том, что летом 2016 года он уехал в Украину, где вступил в ряды "крымскотатарского добровольческого батальона имени Челебиджихана".

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Впоследствии мужчина вернулся в Крым и до дня своего ареста проживал со своей пожилой матерью.

Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту задержания ФСБ РФ крымского татарина Межмединова 02

Напомним, 17 февраля ФСБ России сообщила, что задержала в оккупированном Крыму жителя Черноморского района, подозреваемого "в участии в незаконном вооруженном формировании, батальоне имени Н. Челебиджихана". В российской спецслужбе также сообщают, что подозреваемый летом 2016 года уехал на материковую часть Украины, где вступил в ряды упомянутого батальона.

По информации ФСБ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК России (участие в вооруженном формировании), он арестован.

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