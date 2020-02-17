Враг с начала суток 17 февраля 7 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно:

рядом с населенным пунктом Гнутово - с станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Павлополя - из миномета калибра 82 мм - 7 мин;

вблизи Песков - с автоматических станковых гранатометов;

в районе Водяного - с станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов и крупнокалиберного пулемета;

рядом с Березовым - с станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов.

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Кроме этого, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял защитников Орехово, выпустив по нашим позициям 3 мин со 120-мм миномета, 4 мины из миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматического станкового гранатомета.

Сегодня, 17 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

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