МИД выразил протест России в связи с задержанием украинских рыбаков

Об этом сказано в комментарии МИДа, опубликованном на официальном сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

В министерстве сообщили, что 17 февраля туда был вызван временный поверенный в делах Российской Федерации в Украине. Ему выразили протест в связи с задержанием российской стороной Азовском море четырех украинских рыбаков.

"Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа", — заявили в МИД.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия должна отпустить задержанных украинских рыбаков через 10 дней после ареста, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Также дипломаты передали через временного поверенного требование безотлагательно освободить украинских рыбаков и вернуть рыболовное судно и весь инвентарь.

"Украинская сторона в очередной раз подтверждает принципиальную позицию относительно неизменности закрепленного в Конституции Украины и международно признанного статуса Автономной Республики Крым и г. Севастополь как неотъемлемой части суверенной территории Украины", — добавили в МИД.

Напомним, 15 февраля ФСБ РФ заявила о задержании украинского судна якобы за незаконный вылов рыбы.

Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом собственника захваченного судна. На нем мужчина признается, что незаконно добывал камбалу.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом капитана задержанного в Азовском море украинского судна. ВИДЕО

16 февраля оккупационный "суд" в Крыму арестовал украинских рыбаков на 10 суток за отказ остановиться по требованию российских пограничников.

Прокуратура Автономной республики Крым начала производство по факту незаконного задержания "сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму" украинского судна с четырьмя людьми на борту.