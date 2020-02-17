Делаем все возможное, чтобы вернуть вывезенных в ОРДЛО экс-беркутовцев Янишевского, Зинченко и Аброськина, - адвокат Горошинский

Об этом в интервью hromadske сообщил адвокат экс-беркутовцев Александр Горошинский, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о бывших бойцах спецподразделения "Беркут" Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине.

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"Мы делаем все возможное, чтобы вернуть остальных. Также надеемся, что продолжим заседание в полном составе", - заявил Горошинский.

Адвокат напомнил, что обвиняемого Олега Янишевского передали в рамках обмена на оккупированную территорию Луганской области, а Павла Аброськина и Сергея Зинченко - Донецкой.

На уточняющий вопрос журналистки, вернутся ли остальные обвиняемые к следующему заседанию в Святошинском суде 17 марта, адвокат ответил: "Мы работаем".

Напомним, по делу о расстрелах на Институтской, которое рассматривает Святошинский райсуд, обвиняемыми являются пятеро бывших сотрудников спецподразделения "Беркут": Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства этим пяти экс-беркутовцам. На следующий день на КПВВ "Майорское" Донецкой области состоялся обмен пленными, в ходе которого этих пятерых экс-бойцов спецподразделения "Беркут" передали на оккупированную Россией территорию Донбасса.

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В начале февраля 2020 года Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев и заявили о намерении принимать участие в судебных заседаниях.