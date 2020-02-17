Затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета, - мэрия

Об этом местному изданию "Думская" сообщил вице-мэр Одессы Андрей Котляр, информирует Цензор.НЕТ.

"Действовать одесский порт, а именно он будет заниматься проблемой, сможет только после 31 марта – до этого срока у собственника есть возможность самому начать работы. Однако он (собственник, бывший депутат Николаевского областного совета от Партии регионов Олег Ковтунов. — Ред.) затягивает процесс и, скорее всего, не будет этого делать, а значит, после 31 марта порт объявит тендерные процедуры. И только после этого что-то начнется – для ликвидации судна потребуется 120 дней. Так что, мы проведем лето с Delfi. Думаю, оно закончится, а он будет здесь", — сказал Котляр.

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По словам директора департамента муниципальной безопасности Виктора Кузнецова, сначала сотрудники водолазной службы обследуют дно возле судна, после чего при помощи буев установят ограждение. Затем на пляже разместят пост охраны.

"Его комплектация обойдется в 35 тысяч гривен, кроме того понадобятся восемь должностей для дежурства. Два человека в сутки, работа — сутки через трое. Заработная плата – 8 тысяч гривен, то есть 64 тыс. гривен в месяц на всех. Также понадобится плавсредство для патрулирования, а для его работы тонна бензина, это еще 30 тысяч гривен", — рассказал Кузнецов.

В ближайшее время спасатели обратятся в департамент финансов с просьбой выделить им соответствующие средства.

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Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.