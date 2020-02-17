COVID-19 не так смертоносен, как другие коронавирусы, - ВОЗ

Об этом говорится в заявлении гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

"Данные также показывают снижение количества новых случаев. Эту тенденцию следует интерпретировать очень осторожно. Тенденции могут измениться, поскольку затронуты новые группы населения. Пока рано говорить, будет ли продолжаться это снижение. Представляется также, что COVID-19 не так смертоносен, как другие коронавирусы, включая SARS и MERS", - отметил он.

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По данным ВОЗ, более 80% пациентов переболевают в легкой форме, примерно 14% - в тяжелой (включая пневмонию и одышку), 5% - в критической (дыхательная недостаточность, септический шок и полиорганная недостаточность), для 2% - вирус оказывается смертельным. "И риск смерти увеличивается с возрастом", - сообщил Гебрейесус.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус, от которого умерли больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

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