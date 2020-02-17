В планах правительства - 1 миллион легальных рабочих мест за пять лет, - Гончарук

Об этом говорится в telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас практически каждый 5-й украинец работает неофициально. Чаще всего - в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, строительстве, транспорте и курьерской деятельности. Эти работники не защищены. Фактически они бесправны в отношениях с работодателем", - отмечается в сообщении.

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По информации премьера, на первом - информационном - этапе уже 600 инспекторов труда по всей Украине провели "личную разъяснительную работу" для более 180 тысяч работодателей в сфере торговли. Часто при этом присутствовали представители Пенсионного фонда, Государственной налоговой службы, Государственной службы занятости и органов местного самоуправления.

"Как результат - всего за 2 недели в ГНС поступили более 107 тысяч сообщений о заключении трудовых договоров с 202 тысячами работников. Общая динамика трудоустройства в сферах, где проводилась инфокампания, выросла по сравнению с январем 2019 года на 25,8%.

Второй этап продолжается - это инспекционная кампания с 10 по 21 февраля. Инспекторы будут проверять работодателей, имеющих потенциально незадекларированных 4 и более человек.

Цель нашего правительства на 2020-й год - это +200 тысяч новых легальных рабочих мест и сокращение поиска работы в среднем с 3,6 до 2 месяцев. За 5 лет - 1 миллион рабочих мест", - говорится в сообщении.

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