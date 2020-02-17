Говорят, что сторонника войны Суркова сменил сторонник мира Козак. Мы наблюдаем, - Пристайко

Об этом он рассказал в интервью чешскому изданию Respekt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы все еще их (изменения в Конституцию РФ. - Ред.) анализируем, как и остальной мир. Нас интересуют несколько иные изменения в окружении Путина, обмен его советника Суркова на вице-премьера Козака. Некоторые говорят, что сторонника войны Суркова заменил сторонник мира Козак. Но с "русским миром" надо быть осторожными. Мы будем наблюдать, что планирует Козак", - сказал Пристайко.

По его мнению, замена Суркова Козаком может быть "признаком определенной трансформации".

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Украина, по словам Пристайко, не может игнорировать российского соседа, он всегда будет соседом. В то же время глава МИД отметил, что РФ уже перестала быть главным бизнес-партнером Украины, и двусторонние связи ослабевают. Для того, чтобы изменить ситуацию, россияне должны изменить свое отношение, подчеркнул Пристайко.

Напомним, Дмитрия Козака, который ранее был вице-премьером, в конце января назначили на должность заместителя главы администрации Путина. Он также стал "куратором Украины", заменив Владислава Суркова.

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